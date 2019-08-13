Arguvan’da kültür evi açıldı Arguvan’ın Akören Mahallesinde yapımı tamamlanan kültür evinin açılışı yapıldı.

Arguvan’ın Akören Mahallesinde yapımı tamamlanan kültür evinin açılışı yapıldı.

Açılış törenine İlçe kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkan Vekili Murat Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz veil dışında yaşayan vatandaşlar katıldı.

Akören Mahallesinde doğup büyüyen, il dışında ikamet eden gurbetçiler tarafından yapılan kültür evi kurban kesilerek açıldı. Mahallelerine ve ilçelerine olan vefa borcunu ödemeye çalıştıklarını söyleyen Akorenliler kültür evinin hayırlı olmasını temenni etti.

Akören Mahalle Muhtarı Ekrem Aslan ise, kültür evinin yapımından emeği geçenlere teşekkür etti.

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