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Arequipa kentinde bebek satan çeteye operasyon

Arequipa kentinde bir bebek trafiği çetesi zanlıları gözaltına alındı.

08 Kasım 2018 Perşembe 08:13
Arequipa kentinde bebek satan çeteye operasyon

Şafak baskınlarıyla evlerinden alınan 14 kişi arasında Peru'nun eski emniyet genel müdürü Raul Becarra da bulunuyor.

Polis, Becarra'nın partnerinin, yoksul kadınları ikna ederek çocuklarını aldıktan sonra satan çetenin lideri olduğundan şüpheleniyor.

Baskınlarda beş yaşında bir bebek çetenin elinden kurtarıldı.

500 POLİSLE 18 KONUTA BASKIN

500 polisin katıldığı operasyonda yerel saatle sabah 03:00'dan itibaren 18 konuta baskın düzenlendi.

Becarra'nın 32 yaşındaki partneri Cinthia Tello'nun çetenin lideri olduğu, Becarra'nın da iş birlikçisi olduğundan şüpheleniliyor.

61 yaşındaki Becarra 2010-11 yılları arasında Peru'nun ulusal polis gücünün başındaydı. Çiftin komşuları Cinthia Tello'nun yerel güzellik yarışmaları ve halka açık etkinlikler düzenlediğini söylüyor.

Peru'da bebek satan çeteye operasyon

KÜRTAJ DÜŞÜNEN KADINLARIN ÇOCUKLARI ALINIYOR
Yetkililere göre çete, çocuklarına bakamayacakları gerekçesiyle kürtaj yapmayı düşünen kadınların peşine düşüyor ve kadınlara çocuklarını doğurup kendilerine verme karşılığında para teklif ediyor, sonrasında bu bebekleri çok büyük kâr oranlarıyla satıyor.

Bebeklerin 4 bin Peru nuevo solüne (1.187 dolar) satıldığı tahmin ediliyor.

Polisler evlat edinmek isteyen yabancı çiftlere veya organ ticareti çetelerine satılmış bebeklerin de izini sürmeye çalışıyor.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında bir jinekolog ve bir çocuk doktoru da bulunuyor. Üç kadın ise yoksul kadınları örgütün ağına düşürme suçunu işleme şüphesiyle gözaltında.

Peru'da kürtaja yalnızca kadınların fiziksel veya zihinsel sağlığı tehlikedeyse izin veriliyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 08:13
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