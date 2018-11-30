Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da transfer





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyun kurucu Danny Gibson'u kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son zamanlarda üst üste meydana gelen talihsiz sakatlıklar sonucu takıma takviye yapma zorunluluğunun doğduğu ve bu kapsamda 34 yaşındaki Gibson'un transfer edildiği bildirildi.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'un yeni transferi, 2006'dan bu yana profesyonel olarak sürdürdüğü kariyerinde NVV Lions Mönchengladbach, Cuxhaven BasCats, Giants Nördlingen, ZZ Leiden, medi Bayreuth, Ikaros Kallitheas, Slask Wroclaw, Rosa Radom, Twarde Pierniki Torun, Lukoil Academic ve Limoges CSP formaları giydi.