Arefe orucuna niyet nasıl getirilir? Arefe orucu niyeti nasıl yapılır? Arefe günü orucu nasıl tutulur?

Arefe günü, Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi, haram aylardan olan Zilhicce ayının 9. günüdür. Bu günü ibadetle geçirmek, oruç tutmak çok faziletlidir. Arefe günü orucuyla ilgili olarak da Hz. Aişe r.anhâ annemiz şöyle bir hadis rivayet etmiştir:

Bir genç vardı, söze kulak verir dinlerdi. Zilhicce hilâlini görünce ertesi sabah oruç tutmaya başlardı. Gencin bu yaptığı Rasulullah s.a.v.’e ulaştı. Onu çağırdı ve:

– Seni oruç tutmaya sevk eden sebep nedir? diye sordu. Genç şöyle cevap verdi:

– Anam babam sana sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü! Bu günler insanların hac ve ibadet için toplandıkları günler. Belki bu ibadetimle Allah Tealâ beni onların duaları arasına katar.

Rasul-i Ekrem s.a.v. cevaben buyurdu ki:

– “Bu günlerde tuttuğun her bir günlük oruca bin köleyi azat etme, bin deve kurban etme ve Allah yolunda cihad etmek üzere bin at verme sevabı vardır. Arefe günü olunca da iki bin köle azat etmek, iki bin deve kurban etmek ve iki bin at vermek sevabı ihsan edilir.” (Tenzîhü’l-Şerîa, 2/148)

Arefe orucuna niyet nasıl olur?

Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutamayanların ise arefe günü oruç tutmaları Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 'Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.' Hadis-i şerifiyle desteklenmektedir. Arefe günü oruç tutan kişinin Allah’ın rızasını ve merhametini kazanacağı da yine sahih kaynaklarla aktarılmaktadır.

Oruca niyet etmek için, "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya"

Eğer Ramazandan kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya” diye niyet edilir.

Teşrik Tekbiri ne zaman söylenir?

Teşrik tekbiri, arefe günü sabah namazından başlar ta ki Kurban Bayram namazı’nın dördüncü günü ikinci namazı dahil her farz namazdan sonra söylenir.

Teşrik tekbiri nedir?

Teşrik tekbiri nasıl okunur? "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"