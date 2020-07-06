Arefe günü hangi gün? Kurban Bayramının ilk günü hangi güne denk geliyor?
Arefe günü hangi gün? Kurban Bayramının ilk günü hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü sırasıyla Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi gününe denk geliyor. Özellikle arefe günü ve tatilin uzatılacağı konusunda araştırma yapan kişiler "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?","Arefe günü hangi güne denk geliyor?" şeklinde araştırma yapıyor. İşte merak edilen detaylar..
Kurban Bayramı 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor. Bu yıl tatil yapmak isteyenler, tatili 9 gün olarak planlayanlar da bu yıl tatilin kaç gün olduğu konusunda araştırma yapıyor.
Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor.
- Kurban Bayramının 1. günü 31 Temmuz Cuma,
- Kurban Bayramının 2. günü 1 Ağustos Cumartesi,
- Kurban Bayramının 3. günü 2 Ağustos Pazar,
- Kurban Bayramının 4. günü 3 Ağustos Pazartesi günü olacak.
Kurban Bayramının uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.