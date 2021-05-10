Arefe günü berberler açık mı? Arefe günü berberler açılacak mı? Berberler Arefe günü açılır mı?

Son dakika berber haberleri: Artan korona vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirelen Kabine toplantısında Ramazan Bayramının içinde olacağı 17 günlük tam kapanmaya gidileceğine karar verilmişti. Ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00’da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00’te sona erecek. Sonrasına ilişkin süreç için ise gözler Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Tam kapanmanın uzayıp uzamayacağına ilişkin ilk ip uçları Cumuhrbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak” demişti.

Arefe günü berberler açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler de kapatılmıştı. Peki, İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi mi? İçişleri Bakanlığı tarafından arefe günü berberlerin ve kuaförlerin açılacağına ilişkin bir açıklama gelmezken berber ve kuaför salonlarının ne zaman açılacağı yönünde açıklama gelmedi. Ancak 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hefed olarak gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi halinde berber ve kuaförlerin açılması bekleniyor.