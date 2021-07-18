Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaçta kadar açık? Arefe günü (19 Temmuz Pazartesi) bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. 19 Temmuz Pazartesi günü ise arefe. Kurban Bayramı öncesi bankalarda işlem gerçekleştirmek isteyenlere arefe günü bankalar açık olur mu? Pazartesi günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe günü bankalar kaça kadar çalışacak? sorularını sorgular oldu. İşte Arefe günü banka çalışma saatleri.

Arefe günü (19 Temmuz Pazartesi) bankalar açık mı?

Kurban Bayramı Arefe günü, yarı gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kamu kuruluşları Arefe günü yarım gün hizmet verecek. Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi günü idrak edilecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Pazartesi günü öğleden sonra Kurban Bayramı tatili resmen başlayacak. Kamu çalışanları 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz'da tam gün, 19 Temmuz'da ise yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 19 Temmuz Pazartesi günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor. 19 Temmuz öğleden sonra yapılan online işlemler ise 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Pazartesi (arefe gnü) idari izin banka çalışanlarını kapsıyor mu?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır.

Bayram tatili kaç gün 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayram tatil süresine ilişkin olarak, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." demişti.