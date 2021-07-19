Arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz bugün bankalar saat kaça kadar açık? Bankalar bugün yarım gün mü açık?

Bankada işi olan vatandaşlar arefe günü olan bugün yani 19 Temmuz Pazertesi günü bankaların açık olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor. Arefe günü bankalar açık mı? Bankalar bugün kaçta kapanıyor? Arefe gününün idari izin kabul edilmesi ile birlikte vatandaşlar bankalar açık mı bugün? Arefe günü bankalar açık mı? Bankalar bugün saat kaça kadar açık? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayram tatiline ilişkin şunları söylemişti: “Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. "Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.” Peki arefe gün (bugün) bankalar açık mı?

Bankalar bugün (arefe günü) açık mı?

Bankalar arefe günü çalışıyor mu? Kurban Bayramı Arife günü, yani bugün yarı gün resmi tatil. Dolayısıyla bankalar saat 12.30'a kadar hizmet verecek ardından kapanacak. 26 Temmuz Pazartesi günü saat 9.00'da ise tüm bankalar yeniden açılacak.

Arefe günü EFT yapılıyor mu?

Arife 19 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek. Arife günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Kurban Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz'da tam gün, 19 Temmuz'da ise yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 19 Temmuz Pazartesi günü 12:00'den önce tamamlaması gerekiyor. 19 Temmuz öğleden sonra yapılan online işlemler ise 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.