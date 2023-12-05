Areda Piar araştırma şirketi 100 bin kişinin katılımıyla araştırma yaptı: Bütün kuşakların ortak tercihi Türk Kahvesi









Areda Piar araştırma şirketi Dünya Türk Kahvesi Günü’nün 10. yıldönümünde, Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımı bir araştrırma yaptı. Araştırmada Türkiye’deki kahve kültürü kuşaklara göre ele aldı. Araştırmaya göre tüm kuşakların ortak tercihi olan Türk Kahvesini yüzde 76,1 ile en çok tüketen ve yüzde 81 ile en çok keyif alan kuşak Baby Boomers oldu. Türk kahvesinden sonra en çok tüketilen kahve türleri filtre kahve, americano, üçü bir arada, sütlü köpüklü ve menengiç olmak üzere kuşaklara göre değişkenlik gösterdi. Birlikte kahve içmek istenilen siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan olurken, film yıldızı kategorisinde ise Türkan Şoray yer aldı.

Türk kahvesinden en çok keyif alan kuşak yüzde 81 ile Baby Boomers oldu. Bunu yüzde 75,1 ile X kuşağı, yüzde 59,7 ile Y kuşağı ve son olarak yüzde 51,6 ile Z kuşağı takip ediyor.

Z kuşağı yüzde 21 oranında ‘Ortama uyum sağlamak için kahve tüketiyorum’ cevabını verirken bu oran Y kuşağında yüzde 13,9 olarak karşımıza çıkıyor. Baby Boomer’ların yüzde 14,8’i kahveyi bir ‘alışkanlık’ olarak görürken X kuşağının 9,9’u kahvenin ‘kokusunu sevdiği için’ tükettiğini belirtiyor.



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“RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE KARŞILIKLI KAHVE İÇMEK İSTERİM”

Kahveyi hangi siyasetçiyle içmek istersiniz sorusuna Z, X ve Baby Boomers kuşakları ‘en çok Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kahve içmek isterim’ cevabını verdi. Z kuşağının yüzde 27,8’i, X kuşağının yüzde 32,2’si, Y kuşağının yüzde 27,3’ü ve Baby Boomers’ın yüzde 62’si Recep Tayyip Erdoğan ile kahve içmek istiyor.

TÜRKAN ŞORAY İLE KAHVE KEYFİ

Z kuşağının birlikte kahve içmek isteyeceği ilk üç isim; yüzde 19,1 ile Morgan Freeman, yüzde 16,4 ile Beren Saat ve yüzde 15,9 ile Türkan Şoray. Y kuşağına bakıldığında Kıvanç Tatlıtuğ hayranlığı dikkat çekiyor. Yüzde 26,9’u Kıvanç Tatlıtuğ’u tercih ederken bunu yüzde 16,1’le Türkan Şoray ve yüzde 12,2 ile Tuba Büyüküstün takip ediyor. X kuşağının yüzde 23,9’u Türkan Şoray’ı ve yüzde 21,4’u Merly Streep’i ilk iki sırada kahve içmek istiyor. Yüzde 18,2 ile Beren Saat ise bu sıralamaların üçüncü ismi. Baby Boomers kuşağı kahve için tercihlerini ağırlıklı olarak Yeşilçam’dan seçiyor ve bu kahve seremonisinin başrollerini yüzde 42,9 ile Türkan Şoray’a ve yüzde 19,5 ile Kadir İnanır’a veriyor. Tuba Büyüküstün de yüzde 16,6 ile bu seçeneklerin ardından geliyor. Türkan Şoray ismi, tüm kuşaklarda karşılık bulmasıyla dikkat çekici bir yere ulaşıyor.

TÜRK KAHVESİ EN ÇOK EVDE TÜKETİLİYOR

‘Kahvenizi hangi ortamda tüketmeyi tercih edersiniz?’ sorusuna Y, X ve Baby Boomers kuşakları en çok ‘ev’ cevabını verirken, Z kuşağı farklı bir eğilim göstererek yüzde 41’lik bir oran ile kahveyi daha çok kafelerde içtiğini belirtiyor. Evde kahve tüketimini en çok tercih eden kuşak yüzde 73,8 ile Baby Boomer’ların ardından evde kahve tüketiyorum cevabı yüzde 61,1 ile X kuşağından geliyor. Yüzde 39,6 ile Y kuşağı ve yüzde 34,6 ile Z kuşağı bu yaş gruplarını takip ediyor.

Baby Boomers’ın yüzde 18,4 ile X kuşağının yüzde 17,1’inin ikinci tercihlerindeki ‘pastane’ cevabı ise oldukça nostaljik. Kafede kahve içerim diyenler arasında yüzde 41 ile Z kuşağı, yüzde 21,7 ile Y kuşağı ve yüzde 13,7 ile X kuşağı da bulunmakta. İş yerinde tüketirim diyenler arasında yüzde 18,5 ile Z kuşağı, yüzde 15,7 ile Y kuşağı ve yüzde 3,3 ile Baby Boomers yer alıyor.

DOST MECLİSLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ KAHVE SOHBETLERİ

Kahve içmek insanlar arasında sosyal bağları güçlendirme potansiyelini taşıyor. Böyle olunca da kahve içmek bir tüketimin ötesinde kuşaklar için bir buluşma etkinliği haline dönüşebiliyor. ‘Kahve tüketimiyle ilgili herhangi bir ilginç hikayeniz veya gelenekleriniz var mı?’ sorusuna da ‘Kahve içmeyi arkadaşlarımla buluşma etkinliği haline getiririz.’ cevabı yüzde 35,2 ile Z kuşağında; yüzde 33,9 ile Baby Boomers kuşağında; yüzde 22,8 ile X kuşağında karşılık buluyor. ‘Kahve demlerken kendi özel tarifimi kullanırım ve her zaman aynı şekilde yaparım.’ cevabı ise yüzde 24,8 ile Y kuşağında karşılık buluyor.

ONLİNE KAHVE SİPARİŞİNİ EN ÇOK Y KUŞAĞI TERCİH EDİYOR

Araştırmada ‘Online olarak kahve siparişi veriyor musunuz?’ sorusuna da cevap arandı. Bu uygulamaları en çok kullanan kuşağın yüzde 30,2 ile Y kuşağı olduğu anlaşılıyor. Y kuşağını; yüzde 27,3 ile X kuşağı, yüzde 25,9 ile Z kuşağı ve yüzde 3,8 ile Baby Boomers takip ediyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde bin 100 kişinin katıldığı ve 3 - 10 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Piar’ın Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.