Ardahan’ın yeni valisi belli oldu

Türkiye genelinde merakla beklenen valilik atamaları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleştirilen yeni görevlendirmeler kapsamında, Ardahan Valiliğine üst düzey bir isim getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu gece Resmi Gazete’de yayımlanan kritik atama kararlarına göre, Ardahan Valiliğinde nöbet değişimi yaşandı.

ARDAHAN'DA GÖREV DEĞİŞİMİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.

Yerine, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'nın ataması yapıldı.

ÖMER HİLMİ YAMLI KİMDİR?

Ömer Hilmi Yamlı, 1979 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini burada tamamladıktan sonra 1997 yılında Ahlat Selçuk Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı ve 2001 yılında mezun oldu. 2006 yılında dokuz ay süreyle Manchester Üniversitesi'nde dil eğitimi aldı. 2013 yılında Keele Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans yaptı. Ömer Hilmi Yamlı evli ve üç çocuk babasıdır.

2003 yılında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmeni olarak çalıştı. 2004 yılında ise Van Kaymakamı olarak Mülki İdari Amirliği mesleğine başladı. 2004-2007 yılları arasında kaymakamlık adaylığı döneminde sırayla; İzmir-Beydağ, Van-Bahçesaray ve Giresun Güce İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yerine getirdi. Kaymakamlık kurusunu başarıyla bitirdikten sonra sırasıyla 2007-2008 Konya-Halkapınar, 2008-2010 Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı ve 2010-2015 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2018 yılına kadar İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve aynı zamanda Vilayetler Birliği Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi. 2018-2022 arasında Konya Selçuklu, 2022-2023 yılları arasında da Kocaeli Kartepe Kaymakamı olarak görev yaptı. 5 Eylül 2023 tarihinde Şehitkamil Kaymakamı olarak atandı.

BAZI BAKANLIK VE KAMU KURUMLARINDAKİ ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Yaşar Aksanyar, Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, Uluslararası Koruma Genel Müdürü Bayram Yalınsu ve Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna görevden alındı.

Başkanlığın, Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne Ahmet Dalkıran, Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yüzer, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Mustafa Güney ve Yabancılar Genel Müdürlüğüne Özge Kaplan'ın ataması yapıldı.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kocataş, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliğine ise İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale görevlendirildi.