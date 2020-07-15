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Ardahan'da ortaya çıktı! Nesli tükenmek üzere

Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan alaca sansar görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 02:45:00 -
Ardahan'da ortaya çıktı! Nesli tükenmek üzere

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, Ardahan Merkeze bağlı Akyaka köyünde Vedat Özgür tarafından görüntülendi.

Alaca sansarı görünce cep telefonu kamarasıyla kaydettiğini anlatan Özgür, "Alaca sansarı tarlada bulunan yuvasından çıkarken gördüm. Hemen cep telefonum ile alaca sansarı görüntüledim. Yuvasından dışarı çıkmaya çalışan alaca sansar etrafı gözetledikten sonra yuvasına çekildi. Daha sonra yine dışarı çıkan alaca sansar tekrardan etrafı gözetliyor. Alaca sansar daha sonra yuvasına döndü’’ Dedi.

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