Ardahan'da kar ve buzlanma! Trafik kazasına sebep oldu

Ardahan'da kar ve buzlanmanın hasarlı trafik kazasına neden olduğu bildirildi.

Ardahan-Göle kara yolunun Tepeler Yaylası mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 77 DU 635 plakalı kapak yüklü tır, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunda ise kara saplanan bir otomobil ile 2 tır Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Trafik ekipleri, bölge genelinde buzlanma ve karın ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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