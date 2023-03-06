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Aktüel Ardahan'da kar ve buzlanma! Trafik kazasına sebep oldu
Aktüel

Ardahan'da kar ve buzlanma! Trafik kazasına sebep oldu

Ardahan'da kar ve buzlanmanın hasarlı trafik kazasına neden olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 20:29:00 -
Ardahan'da kar ve buzlanma! Trafik kazasına sebep oldu

Ardahan'da kar ve buzlanmanın hasarlı trafik kazasına neden olduğu bildirildi.

Ardahan-Göle kara yolunun Tepeler Yaylası mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 77 DU 635 plakalı kapak yüklü tır, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunda ise kara saplanan bir otomobil ile 2 tır Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Trafik ekipleri, bölge genelinde buzlanma ve karın ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
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