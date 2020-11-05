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Aktüel Ardahan'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Ardahan'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:33:13 -
Ardahan'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Göle ilçesine bağlı Çardaklı köyünde besicilik yapan C.P, jandarmaya 5 büyükbaş hayvanının çalındığı ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri, çalınan hayvanların ilçeye bağlı Yanatlı köyünde olduğunu belirledi. Köye operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu hayvanları S.K'nin ahırında buldu.

Hırsızlık suçlamasıyla S.K'nin yanı sıra Ö.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Göle Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlıdan Ö.K. ile M.K. hayvanları çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı, S.K. ise serbest bırakıldı.

Çalınan büyükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

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