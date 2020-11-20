  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ardahan'da camide çıkan yangın hasara neden oldu
Aktüel

Ardahan'da camide çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:14:54 -
Ardahan'da camide çıkan yangın hasara neden oldu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde çıkan cami yangını hasara neden oldu.

Yeni Beyrehatun köyündeki camide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ardahan'ın yanı sıra Hanak ve Çıldır ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmasını sürdüren ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin camideki sobadan kaynaklanmış olabileceği değerlendirdikleri ancak kesin nedenin incelemenin ardından netlik kazanacağını belirterek, "Maddi hasara neden olan yangında çok şükür can kaybımız yok." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi
Siyaset

İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etmişti. İYİ Parti'de b..
Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj
Siyaset

Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç'ın "Yerli Soros" Osman Kavala ve PKK'lı Selahattin Demirtaş üzerinden yaptığı hukuk eleş..
Aracı olanlar dikkat! Yaptırmayana ceza geliyor
Otomotiv

Aracı olanlar dikkat! Yaptırmayana ceza geliyor

Kar ülkemizde etkisini göstermeye başladı. Araç sahipleri için çok önemli uygulama başlıyor. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği taktırmayan a..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay