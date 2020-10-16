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Aktüel Ardahan'da çalınan aydınlatma direğinin ahır inşaatında kullanıldığı ortaya çıktı
Aktüel

Ardahan'da çalınan aydınlatma direğinin ahır inşaatında kullanıldığı ortaya çıktı

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:58:47 -
Ardahan'da çalınan aydınlatma direğinin ahır inşaatında kullanıldığı ortaya çıktı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da aydınlatma direği ile kablolarını çalarak ahır inşaatında kullandığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kent merkezine bağlı Çalabaş köyünün yayla bölgesinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki demir aydınlatma direği ile elektrik iletim kablolarının çalındığını fark eden köylüler, durumu jandarmaya haber verdi.

Jandarmanın çalışması sonucu aydınlatma direği ile kabloların yakındaki Hacıali köyüne götürüldüğü belirlendi.

Bu tespit üzerine köyde araştırma yapan jandarma, çalınan malzemenin Ş.G. tarafından ahır inşaatında kullanıldığını saptadı.

Gözaltına alınan Ş.G, jandarmadaki işlemleri sonrası Ardahan Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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