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Yaşam Ardahan'da bir köy karantinaya alındı!
Yaşam

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı!

Ardahan'ın Göle ilçesinde Filizli köyü, koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 01:00:00 -
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı!

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Filizli köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

 

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