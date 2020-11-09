Ardahan'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Kuytuca ve Çakıldere köylerinde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantinaya alınan köylerde jandarma ekipleri önlem aldı, köylerin giriş ve çıkışı kapatıldı.