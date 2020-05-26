Ardahan ve Kars'ta "Vefa" ekipleri ihtiyaç sahiplerini bayramda da unutmadı

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan kişilerin ihtiyaçları, bayramda da vefa sosyal destek gruplarınca karşılandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evlerinde kalan çok sayıda kişi, Ardahan ve Kars'ta 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Ardahan'da Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bir gün bile yaşlılar ile ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Bunun ramazan ve bayramda da hassasiyetle gerçekleştiğini, kentte 10 bin 615 kişiye ulaşıldığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar ulaştığımız kişi sayısı ilimiz için son derece önemli. Görevini titizlikle yapan ekiplerimize, kurallara uyup evde kalan vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Süreci yani özellikle de ramazan ayı ve bayramı bu manada sorunsuz şekilde tamamladık. Vatandaşımızın şundan emin olmasını istiyorum, devlet gece gündüz demeden onların yanındadır. Onlar kurallara uydukça biz devlet olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Masatlı, tedbirler kapsamında özellikle yaşlılara pozitif ayrımcılık yaparak ramazan ve bayramda fırsat oldukça ziyaret edip sorunlarını dinleme şansını bulduğunu sözlerine ekledi.

- Kars'ta da ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Kars'ta da Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları bayramda da yalnız bırakmayarak hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilikçe oluşturulan 314 kişilik grup, kentte bugüne kadar 8 bin 885 kişiye ulaşarak söz konusu kişilerin talebine cevap verip ihtiyaçlarını giderdi.

Kentte 112'yi arayan yaşlı bir kadının dün şiddetli rüzgarda zarar gören penceresi Vefa ekiplerince onarıldı.