Ardahan Üniversitesi profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Ardahan Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Ardahan Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Ardahan Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Ardahan Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı(1 fiziksel+5 dijital(CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi),Yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı( 1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi) (Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosyayı (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarunca belirlenen %20lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.