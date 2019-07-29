0553 313 94 23

Ardahan Üniversitesi profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Ardahan Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olanprofesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Ardahan Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Ardahan Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:48
Ardahan Üniversitesi profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Ardahan Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan  profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Ardahan Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Ardahan Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Ardahan Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı(1 fiziksel+5 dijital(CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi),Yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı( 1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi) (Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosyayı (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarunca belirlenen %20lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:48
  1. Ardahan Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  2. Ardahan Üniversitesi doktor öğretim üyesi başvurular
  3. bartın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdem’in Şemdinli ve Nehri ziyareti
    1. Başkan Erdem’in Şemdinli ve Nehri..
    2. (Özel Haber) Kadınlar sahaya indi
    3. Bolvadin’de uyuşturucu operasyonu: 3..
    4. CHP'li belediyelerde peş peşe torpil..
    5. İstanbul Aydın Üniversitesi doktor..
    6. Aranan terörist listelerinden 175..
    7. Toroslar’da yol çalışmaları aralıksız..
    8. Mustafa Şentop: Moğolistan ile FETÖ..
    9. "(Biz kraliçeyiz) diyenler ortamı..
    10. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    11. Genç akademisyen kansere yenildi
    12. Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
    13. Ankara ile Yüksekova arasında ‘Kardeş..
    14. Ardahan Üniversitesi profesör, doçent..
    15. 30 yıldır üretip satıyor
    16. Sağlık Bakanlığından kan..
    17. Liselere yerleştirmede birinci nakil..
    18. Büyükçekmece - Bursa hattı seferleri 2..
    19. Başkan Gökhan Gürel’ den anız yakmayın..
    20. Kabakulak belirtileri nelerdir?
    21. Murat Eskici başarılı Muaythai..
    22. Op. Dr. Ergenç: "Obezitede vücut kitle..
    23. (Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1..
    24. Antalya’da 14 ton sahte gübre ve zirai..
    25. Viral hepatitle savaşta kilit nokta:..
    26. Antakya Hipodromunda mozaik parçası..
    27. Tatvan Satranç Kulübü lig şampiyonu..
    28. Gram altın 257,4 lira seviyelerinde
    29. Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan..
    30. İstanbul’dan aldığı kaçak göçmenlerle..
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı