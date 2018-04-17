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"Arda ve Emre adam gibi adamdır"

Şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından olan lider Galatasaray'da eski başkan Adnan Polat, Arda Turan ve Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2018 Salı 22:37
"Arda ve Emre adam gibi adamdır"

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Arda Turan ve Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Emre Belözoğlu ve Arda Turan adam gibi adamdır" diyen Polat, "Emre'yi 13 yaşında Türkiye'ye getirdim, 13 yaşındaki çocuğa 300 bin TL verdim, benimle alay ettiler. 5 sene Galatasaray'da oynadı Emre, 600 bin dolara oynuyordu. Emre, 5 sene sonunda bana geldi ve 2 milyon dolar istedi, 1 milyon dolarını da peşin istedi. Diğer taraftan da Inter, 3 milyon euro veriyor, ben ne yapmalıyım. Git başkanla görüş ve kararını ver dedim, daha sonra Inter'e gitti. Inter'den döndükten sonra yine bana geldi ve Galatasaray'a dönmek istedi. Emre bana, Inter'den 3 milyon dolar alıyorum, bana 1.5 milyon dolar verin Galatasaray'a döneyim dedi. Ben, 1.5 milyon dolar veremem dedim ve başka bir kulüp ile görüşebilir miyim dedi Emre ve Fenerbahçe'ye gitti. Emre, Fenerbahçeli olabilir ama Galatasaray'a da her zaman saygısı vardır" dedi.


ARDA TURAN  BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Fenerbahçe'nin Arda Turan için 15 milyon dolar teklif ettiğini ifade eden Polat, "Aziz Yıldırım, Arda Turan için 15 milyon dolar teklif etti, biz de parasızlıktan ölüyoruz ama yine de vermedik. Daha sonra Arda Turan'a 5 milyon dolarlık teklif geldi, bizden de o zaman 1 milyon dolar alıyor Arda. Arda Turan ile görüştüm ve daha sonra git içeride bir sözleşme yap, rakamı yaz, getir dedim, bir şey yazmadan sözleşmeyi bana getirdi ve "sizin olduğunuz yere ben para konuşmam" dedi. Arda Turan böyle bir çocuk ve bu çocuğa tepki göstermek yanlış. Arda Turan'ın nasıl Galatasaraylı olduğunu ben biliyorum. Galatasaray taraftarı, Arda Turan'ın başka bir formayla TT Arena'ya çıkmasını içine sindirememesinden dolayı Galatasaray taraftarı tepki gösteriyor.Arda da Emre de adam gibi adamdır" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:37
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