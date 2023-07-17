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Spor Arda Turan’ın son görüntüsü herkesi şaşkına uğrattı! Yok artık daha neler
Spor

Arda Turan’ın son görüntüsü herkesi şaşkına uğrattı! Yok artık daha neler

Yeniakit Publisher
2023-07-17 11:46:00 -
Arda Turan’ın son görüntüsü herkesi şaşkına uğrattı! Yok artık daha neler

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor’un Teknik Direktörü Arda Turan’ın son hali görenlerde şaşkınlık oluşturdu. Turan'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor’un Teknik Direktörü Arda Turan’ın son hali görenlerde şaşkınlık oluşturdu. Turan'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Arda Turan, 12 Eylül 2022'de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla futbolu bırakmıştı. Kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenörlük eğitimlerini tamamlayan Arda Turan Eyüpspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yeni sezonda Eyüpspor ile Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen Arda Turan, takımının başında çalışmalarını sürdürüyor. 36 yaşındaki genç teknik adamın Eyüpspor’un yeni sezon çalışmalarındaki son görüntüsü dikkat çekti.
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Turan’ın sakallarının 1.5 ayda bir hayli beyazlaması sosyal medyada çok konuşuldu.

 

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