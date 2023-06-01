Arda Turan'dan Eyüpspor'u şoke eden hamle! Diyerek duyurdu...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bodrumspor'u Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında 1-0 yendikleri mücadelenin ardından konuştu.

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor, konuk ettiği Bodrumspor'u 1-0 34. dakikada Mustafa Pektemek ile bulduğu golle 1-0 mağlup etti

Karşılaşmanın rövanşı 4 Haziran Pazar günü Bodrumspor'un sahasında oynanacak.

Turu geçen ekip ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olacak.

Arda Turan: Eyüpspor'un hocası olsamda her zaman Galatasaray'lıyım

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Arda Turan, yayıncı kuruluşa takımın final için avantajı kapmasını ve oyunu değerlendirirken Ankaragücü maçıyla şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın başarısına da değindi.

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Turan, "Bu bir ekip başarısı. Öncelikle Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve diğer yöneticiler Galatasaray camiasını birleştirdiler. Böylece takımdan herkese sevgi hissiyatı geçiyor. O yüzden açıkcası çok gurur duydum şampiyonluktan. Eyüpspor teknik direktörü olsam da Galatasaray benim evim, ruhum ve büyüdüğüm yer. Her zaman Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.