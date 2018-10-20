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Arda Turan'a kayınpeder şoku! Kızı Aslıhan Doğan'ı evine götürdü

Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan olay sonrası şok geçiren Arda'nın 8 buçuk aylık hamile eşi Aslıhan Doğan, kavganın olduğu gece soluğu hastanede almıştı. Skandal, Doğan Ailesi'ni kızdırdı ve devreye Aslıhan'ın babası Sabri Doğan girdi. Kızını yanına alan Doğan, Arda’ya "Kızım doğurana kadar burada kalacak" resti çekti.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:47
Arda Turan'a kayınpeder şoku! Kızı Aslıhan Doğan'ı evine götürdü

Şarkıcı Berkay'la yaşadığı olaylı geceden sonra Türkiye'nin gündemine oturan Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a bir şok da eşi Aslıhan Doğan'ın ailesinden geldi. Geçtiğimiz hafta Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı..

12 buçuk yıl hapis

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcuun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti. Olay gecesi şok yaşayan 8 buçuk aylık hamile Aslıhan Doğan, soluğu hastanede almıştı. Skandal, Doğan Ailesi'ni kızdırdı ve devreye Aslıhan'ın babası Sabri Doğan girdi.

Kayınpeder fırçası

İddiaya göre Sabri Doğan, kızlarını olay sonrası evine götürdü. Çubuklu Vadi Evleri'nde oturan baba Doğan'ın aynı sitedeki damadı Arda'ya, "Kızım karnı burnunda evde tek başına, sen gecelerde eğleniyorsun. Aslıhan doğurana kadar bizde kalacak" diye tepki gösterdiği öğrenildi. Arda'nın baba evindeki eşini gördükten sonra kendi evinde tek başına kaldığı konuşulurken; ara sıra kendi evine uğrayan Aslıhan Doğan'ı annesi Güler Hanım'ın bir an olsun yalnız bırakmadığı da iddialar arasında.

Titreye titreye ağlamıştı

Olay gecesi Özlem Ada Şahin'in kendisini aramasıyla şoke olan Aslıhan Doğan, sinir krizi geçirmişti. Arda Turan, gece geç saatlerde eve gittiğinde eşini titreye titreye ağlarken bulduğunu söylemişti.

Takvim

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:47
  1. arda turan
  2. Aslıhan Doğan
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  6. berkay

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