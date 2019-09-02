0553 313 94 23

Arda Turan fedakarlık yaptı! Arda Turan'ın maaşı ne kadar?

Futbol kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren Arda Turan maaşında fedakarlığa gitti. Arda Turan'ın maaşı ne kadar?

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:34
Arda Turan fedakarlık yaptı! Arda Turan'ın maaşı ne kadar?

Futbol kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren Arda Turan maaşında fedakarlığa gitti. Arda Turan'ın maaşı ne kadar?

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın kendi isteği üzerinde maaşında indirime gidildi. Peki, Arda Turan'ın maaşı ne kadar?

Arda Turan'ın maaşı ne kadar?

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:34
  1. İstanbul
  2. Arda Turan fedakarlık yaptı!
  3. Arda Turan'ın maaşı ne kadar?
  4. Arda Turan
  5. Süper Lig
  6. Medipol Başakşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözde Kırdar milli takımı yalnız bırakmıyor
    1. Gözde Kırdar milli takımı yalnız..
    2. 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi..
    3. Mamak Altiağaç TOKİ 3.etap 948 adet..
    4. Güney Kore Devlet Başkanı Moon..
    5. Egemen Bağış: "Medya kurumlarının..
    6. Edirne’de adli yıl açılış töreni
    7. "Mavi Marmara Davası" avukatları..
    8. “Ekonomimiz, toparlanmanın güçlü..
    9. PYD/PKK, IKBY'ye ait kanalın..
    10. Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil..
    11. Söke’de kurtuluş coşkusu Murat..
    12. Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim birinci..
    13. Büyükşehir’in yaz okullarına 10 bin..
    14. İmamoğlu, 6. Barış ve Sevgi..
    15. Fabrika yangını korkuttu
    16. Çınar, yapımı devam eden Gençlik..
    17. Turgutlu Belediyesinden potada dev..
    18. Karabük’te DEAŞ operasyonu
    19. İsrail hapishanelerindeki 200..
    20. Denizli Çivril 330 konutları ne zaman..
    21. Başkan Bozkurt’un 2 Eylül mesajı
    22. Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?
    23. Polis konuşturdu, evin adresini verdi!..
    24. Miniklerden orman yangınlarına tepki..
    25. "Omuz ağrıları başka hastalıkların..
    26. Denizli'de trafik kazaları: 12 yaralı
    27. Kayseri'de kanal açma aracının evin..
    28. Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki..
    29. Türkiye şampiyonu tekvandocu Avrupa’da..
    30. Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak