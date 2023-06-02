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Spor Arda Turan ceza alacak mı? Dev maç öncesi sürpriz gelişme...
Spor

Arda Turan ceza alacak mı? Dev maç öncesi sürpriz gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-06-02 01:21:00 -
Arda Turan ceza alacak mı? Dev maç öncesi sürpriz gelişme...

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile start veren Arda Turan, geçtiğimiz günlerde oynanan Sakaryaspor mücadelesine takım elbise ile çıkması tepki çekerken, sosyal medyada gündem olmuştu. İkinci tur mücadelesinde takım elbise giymediği görülen Turan'ın ceza alması gündemde.

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile start veren Arda Turan, geçtiğimiz günlerde oynanan Sakaryaspor mücadelesine takım elbise ile çıkması tepki çekerken, sosyal medyada gündem olmuştu. İkinci tur mücadelesinde takım elbise giymediği görülen Turan'ın ceza alması gündemde. İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan play-off mücadeleleri ile sürüyor. Play-off'un birinci turunda Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, mücadelede tur atlayan taraf 120. dakikada gelen golle Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor olmuştu.

Karşılaşmada sahadaki mücadele kadar Arda Turan da en çok konuşulan isimler arasındaydı. Pro-Lisansı olmamasına sahaya takım elbise ile çıkan Arda Turan, tepkilere sebep oldu.

Sosyal medyada Arda Turan'ın takım elbisesi gündem olurken, bir basın mensubu konuyla alakalı yaptığı paylaşımda "Sakaryaspor-Eyüpspor play-off maçı. FIFA ve UEFA kuralları net: "Pro diploması olmayan takım elbise giyemez." Arda Turan, Kerem Yavaş’ın Pro diplomasını kullanıyor. Bu akşam sahada takım elbiseli. UEFA ve FIFA kuralını dikkate alan kim? Avrupa’da bu hareket diploma iptali" ifadelerini kullandı.

Play-Off'un ikinci turunda da gözler Arda Turan'a çevrilirken, Eyüp Stadı’nda oynanan mücadelede Turan'ın bu kez ev sahibi takım 1-0 kazanmayı başardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bodrumspor-Eyüpspor rövanş maçı 4 Haziran Pazar saat 16.00'da oynanacak.

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