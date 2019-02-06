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Arda Turan battı!

Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan'ın sahibi olduğu Arşiv Lokantası battı. Turan, lokantaya alıcı bulamayınca kapatmak zorunda kaldı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:01
Arda Turan battı!

Futbolcu Arda Turan'ın 'yeni nesil lokanta' konseptiyle üç yıl önce Şişli'de açtığı 'Arşiv' battı. 3 milyon liraya mal olan Arşiv'e alıcı da bulamayan Turan, restoranı kapattı.

Futbolculuğunun yanı sıra özel hayatındaki çalkantılarla da gündemde olan Arda Turan, ticari hayatta başarılı olamadı. Barcelona'da forma giydiği dönem Şişli'de 'Arşiv' adlı lokanta açan Arda, işyerinin kapısına sessiz sedasız kilit vurdu.

"Restoran genellikle boş kaldı"

Sinan Saygılı'nın haberine göre, Şişli'de orta ve üst fiyat segmentiyle açılan restoran bir türlü hedeflediği müşteri kitlesine ulaşamadı.
Komşu esnaflar da, kendileri için fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "Restoran genellikle boş kaldı. En çok öğle yemeği zamanı iş yapmayı umuyorlardı. Ancak ne beyaz yakalıları çekebildiler ne de Arap turistleri" açıklamasında bulundu.

2016 yılında açılmıştı

Arşiv, ‘yeni nesil lokanta' konseptiyle Şubat 2016'da açılmıştı. Arda Turan ve Cemal Sarıhan'ın ortaklaşa açtıkları 150 kişilik lokanta 3 milyon liraya mal olmuştu. Restoranda kullanılan tüm malzemelerin çeşitli illerden organik olarak temin edileceğini belirten Arda, Instagram hesabından, "Türk mutfağı restoranımız açıldı. Şişli'de sevgi var, muhabbet var. Bekleriz efendim" ifadelerini kullanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:01
  1. Arda Turan
  2. Arşiv Lokantası

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