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Arda, oğlu için 41 koç kestirdi

Geçtiğimiz günlerde baba olan Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın oğlunun doğumu için 41 koç kurban kestirdiği iddia edildi.

28 Ekim 2018 Pazar 11:32
Arda, oğlu için 41 koç kestirdi

Geçtiğimiz perşembe eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum yapmasıyla baba olan Başakşehir FK'nın futbolcusu Arda Turan oğlunun doğumu vesilesiyle 41 tane koç kestirdiği iddia edildi.

İhtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Posta’dan Eylem İpek Şafak’ın haberine göre; Doğum sırasında da eşinin yanında olan ve onu yalnız bırakmayan Turan, kestirdiği koç etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttığı belirtildi.

Ünlü futbolcu doğumdan sonra “Çocuk çok iyi çok şükür. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Enteresan bir his. Çok ufak. Korku, üstüne titreme başka bir hissiyat. 3 kilo doğdu. Aslıhan’dan müthiş performans. Aslıhan çok güçlü bir kadın.İnsan hiç hissetmediği bir şeyi hissediyor. Doğuma girmeyecektim Aslıhan son anda ‘gel ‘ dedi. Girdim. İnsan o filmlerdeki gibi sarılı bir bebek çıkacak sanıyor. Çıkan bambaşka bir şey. Çok değişik bir his" açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 11:32
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