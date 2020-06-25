Arda Kural'dan Hülya Avşar'a efsane kapak: "Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz"
Hülya Avşar'ın magazin muhabirleriyle gerçekleştirdiği sohbet sırasında çarşaf giyinip peçe takan Müslüman kadınlar hakkında, "O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demiştim. Korkmuştu" gibi çirkin ifadeler kullanması gün boyu gündemden düşmedi. Avşar'ın küstah sözlerine oyuncu Arda Kural, "Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.
Çarşaf giyen kadınlarla ilgili iğrenç sözler sarf eden oyuncu bozuntusu Hülya Avşar’a bir tepki de oyuncu Arda Kural'dan geldi.
Avşar'dan küstah sözler
Yüzüne siyah bez maske takarak magazin muhabirlerinin karşısına geçen Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demiştim. Korkmuştu" ifadelerini kullanmıştı.
"Para için soyunan..."
Sosyal medyada binlerce kullanıcının tepki gösterdiği Hülya Avşar’ı ünlü sinema ve dizi oyuncusu Arda Kural da eleştirdi. Son olarak TRT’de yayınlanan ‘Tutunamayanlar’ dizisinde oynayan Kural twitter hesabından Hülya Avşar’ı hedef alarak, “Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz!" dedi.