Arda Güler hayatı, nereli, kaç yaşında? | Arda Güler kimdir? Arda Güler boyu, kilosu

Arda Güler, Fenerbahçe forması ile gösterdiği başarılı performansın ardından araştırılan isim olmaya başladı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen takım içerisinde olumlu bir profil çizmesi üzerine taraftarların gönlünde taht kuran Arda Güler, kariyeri ile araştırılan isim oldu. Peki, Arda Güler kimdir, kaç yaşında, boyu, kilosu kaç, babası nereli, Arda Güler nereli, Arda Güler doğum tarihi? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Arda Güler hayatı

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 9 yaşındayken Gençlerbirliği alt yapısında futbola başlayan Arda Güler, 14 yaşına geldiğinde Fenerbahçe tarafından keşfedilip alt yapı kadrosuna dahil edilmiştir. 2019 yılında ise Fenerbahçe U16 takımında oynamaya başlayan Arda Güler, 2021 yılında U19 takımına alındı. Tarihler Temmuz 2021'i gösterdiğinde ise Arda Güler A takımda forma beklemeye başladı.

Arda Güler Oyuncu profili, bilgileri ve piyasa değeri

Doğum Tarihi: 25.2.2005

Arda Güler'in yaşı: 17 yaşını doldurmuş ve 18 yaşından gün almıştır.

Arda Güler'in boyu : 1,76 m

Arda Güler'in Kilosu : 69

ARDA GÜLER PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Uluslararası transfer piyasalarına göre Arda Güler'in piyasa değeri 6 Milyon Euro seviyesindedir. Arda Güler sol ayağına hakimdir.

Arda Güler memleketi neresi? Arda Güler'in babası nereli?

Altındağ, Ankara:. orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcudur.

Arda Güler'in ailesi kim?

Arda Güler'in annesinin adı Serap Güler, Arda Güler'in babasının adı ise Ümit Güler'dir.