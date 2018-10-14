Arda-Berkay kavgasının arka planındaki yıldız isim konuştu!
Arda Turan ve Berkay Şahin arasında yaşanan kavganın arka planında bulunan isimlerden olan Burak Yılmaz, suskunluğunu bozdu.14 Ekim 2018 Pazar 22:42
TRT Haber'in haberine göre, Burak Yılmaz, ifadesinde mekanın küçük ve karanlık olduğunu belirtti, taciz olayını görmediğini söyledi:
Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak."
"Berkay korumalarından silahını istedi"
Milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarına "Silahımı getirin" talimatı verdiğini iddia etti. Bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini belirten Burak Yılmaz, olayların daha fazla büyümemesi için Arda’yı oradan uzaklaştırdığını söyledi.
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