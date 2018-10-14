0553 313 94 23

Arda-Berkay kavgasının arka planındaki yıldız isim konuştu!

Arda Turan ve Berkay Şahin arasında yaşanan kavganın arka planında bulunan isimlerden olan Burak Yılmaz, suskunluğunu bozdu.

14 Ekim 2018 Pazar 22:42
Arda-Berkay kavgasının arka planındaki yıldız isim konuştu!

TRT Haber'in haberine göre, Burak Yılmaz, ifadesinde mekanın küçük ve karanlık olduğunu belirtti, taciz olayını görmediğini söyledi:

Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak."

"Berkay korumalarından silahını istedi"

Milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarına "Silahımı getirin" talimatı verdiğini iddia etti. Bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini belirten Burak Yılmaz, olayların daha fazla büyümemesi için Arda’yı oradan uzaklaştırdığını söyledi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 22:42
  1. Arda Turan
  2. Berkay Şahin
  3. Burak Yılmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 140 zeytin ağacını kesti
    1. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    2. Himalayalar'da kaybolan 10 kişinin..
    3. AK Partili Belediye Başkanın oğlu..
    4. Ülke ayakta! 111 bin kişi sudan..
    5. Rusya mağlubiyeti İsveç basınında
    6. Kral Selman'dan Erdoğan'a kritik..
    7. Arda-Berkay kavgasının arka planındaki..
    8. Zonguldak'ta korkutan yangın!
    9. Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda..
    10. Binali Yıldırım İsviçre'de konuştu!
    11. Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
    12. Düzce'den acı haber! Askeri araç..
    13. Kurtulmuş'tan CHP açıklaması: Sittin..
    14. ABD'den Irak'a ve yeni kurulacak..
    15. Romanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
    16. ABD Başkanı Trump, Matis için emin değil
    17. Büyük proje başlıyor! Düşmana korku..
    18. Üzerlerine yıldırım isabet eden 2..
    19. Mısır'da 3 kişiye idam cezası verildi
    20. Bakan Selçuk: Bu çağ bizim için..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu