Arda-Berkay kavgasının arka planındaki yıldız isim konuştu!

TRT Haber'in haberine göre, Burak Yılmaz, ifadesinde mekanın küçük ve karanlık olduğunu belirtti, taciz olayını görmediğini söyledi:

Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak."

"Berkay korumalarından silahını istedi"

Milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarına "Silahımı getirin" talimatı verdiğini iddia etti. Bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini belirten Burak Yılmaz, olayların daha fazla büyümemesi için Arda’yı oradan uzaklaştırdığını söyledi.