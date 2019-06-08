Arazi kavgasında kan aktı! 1'i polis 2 kişi öldü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, av tüfeğiyle vurulan polis memuru ve annesi yaşamını yitirdi.

Malatya Akçadağ Ancar Mahallesi'nde aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen ve silahın da kullanıldığı tartışmada polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar, av tüfeğiyle öldürüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan şüphelilerinden Y.A'yı Derinboğaz Mahallesi'nde arazide yakaladı. Diğer şüpheli C.A'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Öldürülen polis memurunun Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.