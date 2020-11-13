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Aktüel Arazi ihalesine katılan üreticide Kovid-19 belirlenmesi nedeniyle 23 kişi karantinaya alındı
Aktüel

Arazi ihalesine katılan üreticide Kovid-19 belirlenmesi nedeniyle 23 kişi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:04:02 -
Arazi ihalesine katılan üreticide Kovid-19 belirlenmesi nedeniyle 23 kişi karantinaya alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde, belediyenin gerçekleştirdiği arazi ihalesine katılan bir üreticinin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle aralarında Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 23 kişi önlem amaçlı karantinaya alındı.

İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım Pazartesi günü belediye düğün salonunda yapılan ihaleye katılanlardan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktı.

İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğüyle ortak çalışma başlatılarak gerekli önlemler alınırken, testi pozitif çıkan katılımcıyla temas kuranlara yönelik filyasyon çalışması başlatıldı.

Arazi ihalesinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"450 kişi kapasiteli salonumuza 110 katılımcı, görevli personeller dışında seyirci dahi alınmamasına özen gösterilmiştir. Katılımcılarımıza sosyal mesafeli olarak ayrı ayrı masalar tahsis edilmiş, giriş bölümünde görevli personelimizce ateş ölçümü yapılmış, kapı girişinde dezenfekte cihazının yanı sıra masalara ayrı ayrı kolonya ve maske temin edilmiştir. Klimalar çalıştırılmamış, bununla birlikte camlar devamlı açık tutularak havalandırma yapılmıştır.

Bulaşma riskini en aza indirmek için alınan bütün bu önlemlere rağmen daha önceden bulaş olan arkadaşımızla temas kuranlara tedbir amaçlı ilçe halk sağlığı müdürlüğünce ulaşılarak filyasyon uygulanmış ve Kovid-19 olan kişi de karantinaya alınmıştır. Dolayısıyla aralarında Belediye Başkanımızın da bulunduğu 23 kişiye önlem amaçlı yakın takip filyasyon süreci ivedilikle başlatılmıştır. Kovid-19 testi pozitif çıkan değerli üreticimize acil şifalar dileriz."


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