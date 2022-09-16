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Aktüel Araştırmacılar dünyanın en eski kalbine sahip fosil buldu! Tam 380 milyon yıllık
Aktüel

Araştırmacılar dünyanın en eski kalbine sahip fosil buldu! Tam 380 milyon yıllık

AVUSTRALYA'daki Curtin Üniversitesi'nden araştırmacılar, fosilleşmiş mide, bağırsak ve karaciğerin yanında “güzel korunmuş” bir kalp buldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 09:14:00 - 2022-09-16 09:42:03
Araştırmacılar dünyanın en eski kalbine sahip fosil buldu! Tam 380 milyon yıllık

Kaslı organ, 419 milyon ila 359 milyon yıl önce Devoniyen döneminde sularda yüzen fosilleşmiş çeneli bir balıktan geliyor.

Bilim adamlarına göre, Science dergisinde yayınlanan bulgular, organların, modern bir köpekbalığına benzer anatomilere sahip soyu tükenmiş bir zırhlı balık grubu olan arthrodire familyasından bir balığın vücudundan geldiğini gösteriyor.

Baş araştırmacı Profesör Kate Trinajstic, eski türlerin bu kadar iyi korunmuş yumuşak dokularını bulmanın çok nadir olduğunu ve bulgularını "olağanüstü" olduğunu söyledi.

Trinajstic, "20 yıldan fazla bir süredir fosiller üzerinde çalışan bir paleontolog olarak, 380 milyon yıllık bir atada 3 boyutlu ve güzel bir şekilde korunmuş bir kalp bulmak beni gerçekten şaşırttı. Bu balıkların kalpleri kelimenin tam anlamıyla ağızlarında ve solungaçlarının altında tıpkı günümüzdeki köpekbalıkları gibi" dedi.

Araştırmacılar buldu! Tam 380 milyon yıllık! İşte dünyanın en eski kalbi

Araştırmacılar, fosilleri Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesindeki Gogo Formasyonu'ndaki buldular.

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