  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünyada İyiliğe Dokundu

29 Mayıs'ta nerede hangi camiler açılacak?

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan
için kalan
Aktüel

Araştırma: Obezitenin nedeni ALK geni olabilir

Beyinde yüksek oranda bulunan ALK'nin, yağ dokularına besinlerden daha fazla yağ elde etmesi komutunu vererek kilo alımını tetiklediği tahmin ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:45:56 -
Araştırma: Obezitenin nedeni ALK geni olabilir

ANKARA (AA) - British Columbia Üniversitesinden araştırmacılar, ALK genin kilo almayı tetikleyebildiğini tespit etti.

ScienceDaily'nin haberine göre, zayıf kişilerin kilo almasını engelleyen etmenlerin tespit edilmesine yönelik yapılan araştırmada, Estonya'da 47 binden fazla kişiye ait genetik bilgiler incelendi.

20-40 yaş aralığındaki zayıf ve normal kiloya sahip kişilere ait genetik bilgiler ışığında yürütülen çalışmada, ALK geninde zayıf bireylere özgü genetik değişiklikler (varyantlar) gözlemlendi.

Çeşitli kanser türlerinde sıklıkla mutasyona uğrayan ve tümörlerin gelişimini yönlendiren "onkogen" olarak bilinen ALK geninin, kilo almayı tetikleyen ayrı bir rolünün olabileceği ortaya kondu.

Bu kapsamda sinekler ve fareler üzerinde yapılan deneylerde de ALK geni bulunmayan sinek ve farelerin zayıf kaldığı ve obeziteye karşı dirençli olduğu görüldü.

ALK geni silinmiş farelerin, aynı şekilde beslenen diğer farelere göre vücut ağırlığı ve vücut yağ oranının daha düşük kaldığı tespit edildi.

Beyinde yüksek oranda bulunan ALK'nin, yağ dokularına "besinlerden daha fazla yağ elde edilmesi" komutunu vererek kilo alımını artırdığı tahmin ediliyor.

Kanser araştırmalarından bilinen ALK geninin silinmesinin, sinekler ve farelerde olduğu gibi vücut ağırlığı ve vücut yağ oranını düşürebileceğine ve bu yeni tespitin obezite ile mücadeleye imkan sağlayabileceğine dikkat çekiliyor.

Yaşam Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve British Columbia Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümünde profesör Josef Penninger, genelde obezitenin nedeninin araştırıldığını ancak kendilerinin olaya tersten bakarak zayıflığın nedenini bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Penninger, ALK'ya yönelik tedavilerin obezite ile mücadelede işe yarayabileceğine dikkati çekerek, insan beynindeki ALK'leri silerek yada işlevini azaltarak daha somut sonuçlara ulaşılabileceğini kaydetti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı