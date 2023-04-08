Araştırıldı! 6 besin hastalıkları önlüyor! Çarpıcı besinler analizi: Sırrı bulundu, bir avuç kafi...

Sağlıklı besinler insan ömrünü uzatmada etkili. Peki ömrü uzatan besinler neler? İşte yanıtı...

"Herkes uzun ve sağlıklı bir ömür yaşamak ister.. İşte bağışıklığı güçlendiren, hastalıklarla savaşan, ömrü uzatan besinler;

ÖMRÜ 13 YIL UZATAN BESİNLER

Uzun ömürlü bir yaşamda en büyük kazanımlar, fasulye, bezelye ve mercimek gibi baklagilleri daha fazla tüketmekle ilgiliydi. Tohumlu bitkiler ise yine oldukça etkiliydi.

Ceviz, badem, antep fıstığı gibi kuruyemişler de ömrü uzatan en önemli besinler arasında yer alıyor. Kepekli tahıllar ise işlenmemiş olarak sunulduğunda önemli etkilere sahipti.

Beslenmenize daha fazla bitki ve tahıl eklemek basit gelebilir. Ancak istatistikler birçok insanın bunu yapmakta zorlandığını gösteriyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden yeni bir rapor, çok az insanın günlük tavsiye edilen meyve ve sebzenin tükettiğini ortaya koyuyor.

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Peki bu önemli 6 besinin faydaları neler?

Cevizin faydaları nelerdir?

Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir.

Antioksidanların bolluğu nedeniyle, yaşlanmaya bağlı hastalıkları, kanseri ve kardiyovasküler sistem hastalıklarını önlendiği bilinmektedir.

Bademin Sağlığınıza 9 Katkısı

E Vitamini Deposu.

Kötü Kolesterole Karşı Savaşçı

Lif Zengini.

Tok Tutup Kan Şekerini Düzenler.

Tansiyonu Dengeler.

Bağırsakları Hareketlendirir.

Kalsiyum ve Magnezyumla Kemikleri Güçlendirir.

Vejetaryen ve Veganlar için Alternatif.

Antep fıstığının 5 faydası

B6 vitamininden zengin.

Antioksidan deposu.

Damarlarınızı korur.

Kalp dostu.

Cildi güzelleştirir.

B6 vitamininden zengin.

Antioksidan deposu.

3. Damarlarınızı korur.

Fasulye

Taze fasulye A ve C vitaminleri açısından zengin bir besin kaynağıdır. Ayrıca fasulye folik asit, potasyum içermektedir. Kötü kolesterolün (LDL) düşmesinde yardımcıdır. Taze fasulye antioksidan özelliğe sahiptir.

Mercimek, düzenli olarak tüketilirse obezite, kalp hastalığı, diyabet ve meme kanseri gibi hastalıklara karşı vücudunuzun dirençli olmasını sağlayarak, hastalıklara yakalanma riskinizi azaltır. İçerisindeki polifenoller sayesinde güçlü bir besin olarak kabul edilir. Hücre hasarlarıyla savaşarak beyin sağlığını korur.

Vitamin ve Lif Kaynağı Bezelyenin İnanılmaz Faydası

Mide Hastalıklarını Önler.

Cildi Yeniler.

Kan Şekerini Dengeler.

Beyin Hücrelerini Korur.

Metabolizmayı Hızlandırır.

Gebelik Dönemine Büyük Destek.

Kalsiyum Kaynağı

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