0553 313 94 23

Aras: "Tümüyle şeffaf bir belediyecilik vaat ediyorum"

Bodrum’da 1 Nisan’dan sonra büyük değişimin sözünü veren CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını Bodrum ile ilgili alınacak tüm kararlarda söz sahibi yapacağını belirtti.

19 Mart 2019 Salı 15:52
Aras: "Tümüyle şeffaf bir belediyecilik vaat ediyorum"

Bodrum’da 1 Nisan’dan sonra büyük değişimin sözünü veren CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını Bodrum ile ilgili alınacak tüm kararlarda söz sahibi yapacağını belirtti.


TMMOB İlçe Koordinasyon Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ahmet Aras, Bodrum’un en etkili sivil toplum örgütlerinin belediye ile yaşadığı sorunları ve beklentilerini dinledi, “Doğru yerde çok doğru adımlar atıyorsunuz. Bodrum’u ilgilendiren her konuda sizlerin fikir ve onayını almadan atım atmayacağımı taahhüt ediyorum. Ben ne sermayeye ne de siyasete boyun eğerim. Yeter ki sizler benim yanımda olun” ifadelerini kullandı. Aras, TMMOB üyesi mimar ve mühendislerin, Bodrum Belediyesi komisyonlarında görev alacağının da sözünü verdi.


TMMOB İKK Sözcüsü Şahabettin Doğan ve oda temsilcileriyle bir toplantı yapan Aras, Bodrum’da 1 Nisandan itibaren tamamen farklı bir yönetim anlayışının başlayacağını söyledi. Özellikle imar planları ve Bodrum’a yapılacak yatırımlar konusunda TMMOB üyeleriyle birlikte çalışmak istediğini belirten Aras, “Sizlerin onaylamadığı bir projenin ruhsatını imzalamayacağım” dedi.


Bodrum’daki mimar ve mühendisler, Bodrum ve Büyükşehir Belediyeleri ile yaşadıkları bazı sorunları dile getirerek, CHP Adayı Aras’ın bu sorunlara yaklaşımını sordular. Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum ile ilgili projelerinden bihaber olduklarını söyleyen TMMOB temsilcileri, “Güzel şeyler yapılmalı ama bize de bilgi verilmeli. En büyük sorunu İmar Müdürlüğü’nde yaşıyoruz. Kapılar yüzümüze kapanıyor, dosyalarımız takip edilmiyor, sorularımıza aylarca yanıt alamadığımız oluyor” dediler.


İmar Müdürlüğü’ndeki Turnikeleri Kaldıracağım


Bütün bu sorunların farkında olduğunu söyleyen CHP Adayı Aras, 1 Nisan’da göreve gelmesi durumunda ilk işinin Ortakent’teki İmar Müdürlüğü’nün girişindeki turnikeleri kaldırmak olduğunu söyledi. Aras, “Bodrum Belediyesi bundan böyle ‘kolaylaştırıcı’ olacak. Başkana da belediye meclis üyelerine de personele de rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir belediyeciliğin sözünü veriyorum. İmar planlarına ulaşamamak gibi bir sorununuz söz konusu dahi olamaz. Çünkü Bodrum Belediyesi’nin bütçesi de dahil her kararı, her uygulaması hem sizlere hem de tüm Bodrum halkına açık olacak. Ben size tümüyle şeffaf bir belediyeciliğin sözünü veriyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği’ne üye oldu
    1. YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite..
    2. İki oğlunu öldüren babanın davası
    3. Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı
    4. Dolandırıcılık çetesinin lideri vergi..
    5. Çanakkale Şehitleri Haftasında Minik..
    6. Pompeo açıkladı: Trump tweet atana..
    7. Yaşlılar gençlere taş çıkarttılar
    8. Beylikdüzü’ndeki çocuklar başkanını..
    9. Elazığ TSO’da bilgilendirme toplantısı
    10. Hırdır; "Ölüdeniz sahipsizlikten ölüyor
    11. Gençler istedi, Binali Yıldırım söz..
    12. Gürşat Kale; “Cumhur İttifakı tarihi..
    13. Çatışma çıktı! PKK'lı teröristler..
    14. AK Partili Yılmaz: "Tabular yıkıldı,..
    15. Malatya'da terör operasyonu
    16. Yolun karşısına geçmeye çalışan lise..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi..
    18. Rüşvet operasyonunda 1’i emniyet amiri..
    19. "Kendi tarihlerini PKK'nın 40 yılık..
    20. Yıldırım'dan İstanbullulara bir müjde..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı