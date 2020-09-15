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Dünya Arapların peşine düştüler! Fidye ile serbest bırakıyorlar
Dünya

Arapların peşine düştüler! Fidye ile serbest bırakıyorlar

Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte onlarca Arap asker PKK safından kaçtı. Kaçan askerlerin peşine düşen terör örgütü, yakaladığı Arapları fidye karşılığı serbest bırakıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:46:00 -
Arapların peşine düştüler! Fidye ile serbest bırakıyorlar

Türkiye’nin sınırlarını terörist unsurlardan temizlemek ve güvenliğini sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında onlarca terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakatta, terör örgütü PKK’nın Kobani’yi terk etmesi kararlaştırıldı. Buna rağmen teröristler, Kobani’deki işgal faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başarılı harekatı sırasında onlarca Arap terörist, terör örgütü PKK/YPG saflarından kaçmak zorunda kaldı. İyice güç kaybeden terör örgütü, Arap milislerin peşine düştü.

Eski örgüt mensuplarını bulmak için harekete geçen terör örgütü, geçtiğimiz 2 ay içerisinde onlarca Arap askeri yakaladı.

Terör örgütünün, yakaladığı askerleri en az 1 ay hapsettiği belirtiliyor.

Hapiste geçirilen 1 ayın ardından PKK, 115 bin Suriye Lirası (415 TL) karşılığında bu kişileri serbest bırakıyor.

PKK, söz konusu ödemeyi yapamayan şahısları ise hapsetmeye devam ediyor.

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