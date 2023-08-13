Araplardan şaşırtan Türkiye anketi

Arap gençleri arasında sonuçları göze çarpan bir araştırmaya imza atıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli küresel bir iletişim ajansı tarafından yapılan 15'inci Arap Gençlik Araştırması'nda katılımcılar Türkiye'ye işaret etti.

Bazı ülkelerin isimlerinin sıralandığı ankette "Bunları güçlü müttefik mi yoksa düşman mı görüyorsunuz?" şeklinde soru yöneltildi.

18-24 yaş aralığındaki Arap gençler, Türkiye'yi yüzde 82 oranında güçlü müttefik olarak gördüklerini söyledi.



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Çin yüzde 80 ile ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 79 ile İngiltere, yüzde 78 ile Almanya ve yüzde 74 ile Fransa izledi.

Hindistan ve ABD'nin oranları sırasıyla yüzde 73 ve yüzde 72 olarak gerçekleşti. Pakistan yüzde 69 alırken, Rusya yüzde 63 ile bu ülkenin gerisinde kaldı.

İki dikkat çekici sonuç da kayıtlara geçti. İran'ın yüzde 36'da kaldığı ankette, İsrail yüzde 13'lük destek alabildi.

Sonuçlara ilişkin raporda, çok kutuplu dünyanın tekrar şekillendiği belirtilerek "Yeni müttefikler ortaya çıkıyor." denildi ve ilk sıradaki Türkiye'nin konumuna dikkat çekildi.

Rapor ile ilgili yapılan başka bir yorumda da Türkiye'nin yukarı yönlü hareket ettiği tespiti yapılarak, "ABD, İngiltere ve Fransa düşüş eğilimi gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarının Arap gençliğinin algısında rol oynadığı, kültürün de bu noktada önemli bir paya sahip olduğu kaydedildi:

Genç Araplar, Türkiye'nin film, televizyon ve müzik alanındaki kültürel ihraçlarını hevesle tüketiyor.