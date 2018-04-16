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Araplardan dev çıkarma! Türkiye'ye geliyorlar

15 Arap ülkesinden bin iş adamı 5. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı kapsamında İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:27
Araplardan dev çıkarma! Türkiye'ye geliyorlar

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirilecek, 5. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'na gelecek iş adamlarının 150’den fazla Türk firmasıyla buluşarak önemli iş birliklerine imza atması bekleniyor.
Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle, TurabExpo tarafından 02-04 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul'da Pullman İstanbul Airport and Convention Center'da gerçekleşecek buluşmada, 15 Arap ülkesinden, bin iş adamı, 150'den fazla Türk gıda firmasıyla buluşacak.

EN FAZLA PEYNİR, TAVUK VE YUMURTA TALEBİ VAR

TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Arapların en fazla talep ettikleri ürünlerin gıda sanayisinde olduğunu belirterek, "Her türlü dondurulmuş sebze ve meyveler, taze sebze ve meyveler, konserve ve her türlü hazırlanmış paketlenmiş gıdalar. Türkiye'den en çok talep edilen bir diğer gıda ürünü de peynir. Bunun yanında, yumurta ve tavuk gibi ürünlerle de Arap pazarına girmek mümkün. Bu fuarda yapılacak işbirlikleri ile Arap gıda pazarında, Türkiye üst sıralara çıkacaktır" dedi.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Attar, "Özellikle Avrupa ülkelerinin, Arap pazarına girme çabaları bilinmekte ve bu kapsamda yaptıkları tanıtımlar bir hayli fazla. Fuar, Türkiye'nin de bu anlamda adım atması için çok önemli bir fırsat Türkiye'de üretilen ürünler hem helal, hem kaliteli. Buna rağmen Arap pazarında yer almaması büyük eksiklik. Özellikle bu dönemde Türkiye'nin et ihtiyacı var, Arap ülkelerinden Sudan ve Somali gibi ülkelerde çok ucuz sığır ve koyun etleri var. Türkiye bu fuar sayesinde, bu ülkelerle ilişkiyi artırma şansı yakalayacaktır. Bu sayede onlardan alınan etler, işlenmiş halde yine oralara paketlenmiş olarak satılabilir. Böylelikle o ülkelerin pazarında, daha fazla yer alma gibi bir imkan doğacaktır.''

YÜZDE 5'LİK PAZAR PAYI ARTTIRILACAK

Fuarla, gıda sektöründe yüzde 80 dışa bağımlı olan Arap ülkelerinde, Türk firmalarının yüzde 5 olan pazar payının, yukarılara çıkartılması amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 15:27
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