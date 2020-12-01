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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 06:35:35 -
Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 1018'e, Tunus'ta 3 bin 260'a yükselirken, Bahreyn'de ise vaka sayıları arttı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 sebebiyle 14 kişi daha hayatını kaybetti, 1000 yeni vaka tespit edildi, 169 kişi sağlığına kavuştu.

Son duruma göre, ülkede toplam can kaybı 1018'e ulaşırken, vaka sayısı 127 bin 903, iyileşenlerin sayısı ise 80 bin 210 oldu.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede salgın nedeniyle 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 518 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 3 bin 260'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, bugüne kadar toplam vaka sayısının 96 bin 789'a, iyileşenlerin sayısının ise 70 bin 851'e yükseldiği ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, 169 kişinin virüse yakalandığını, böylece toplam vaka sayısının ülkede 86 bin 956'ya çıktığını duyurdu.

Açıklamada, 70 bin 851 kişinin iyileştiği belirtilirken, bugün salgından ölüm yaşanmadığı, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 341 olduğu kaydedildi.

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