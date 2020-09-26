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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:45:53 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 4, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Katar'da 2'şer kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 4 kişinin daha vefat ettiği ve 850 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle toplam can kaybı 43'e, vaka sayısı 8 bin 61'e ve sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 131'e ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken, 1087 kişide virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 411'e, vaka sayısı ise 90 bin 816'ya, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 79 bin 676'ya yükseldi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin vefat ettiği ve 758 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 597'ye, vaka sayısının 103 bin 199'a çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 94 bin 211 olduğu ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 200 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 214'e, vaka sayısının 124 bin 850'ye ve iyileşen hasta sayısının ise 121 bin 738'e yükseldiği aktarıldı.











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