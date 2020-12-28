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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-28 07:31:56 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 4 bin 466'ya çıkarken, Katar ve Gazze'de vaka sayılarında artış gözlendi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 477 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 466'ya çıktığı, vaka sayısının ise 131 bin 592'ye yükseldiği ifade edilerek 100 bin 207 kişinin ise hastalıktan iyileştiği aktarıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede 159 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Bugüne kadar toplam vaka sayısının 143 bin 62'ye ulaştığı, hastalığa yakalananlardan 140 bin 866'sının iyileştiği ve topla vefat sayısının 244 olduğu bildirildi.

- Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında kentte 477 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, toplam pozitif vaka sayısının 38 bin 614'e çıktığı kaydedildi.

Hastalığa yakalananlardan 26 bin 843'ünün iyileştiğine işaret edilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı vefata dair bilgi verilmedi.

Daha önceki resmi verilere göre, Gazze'de Kovid-19 kaynaklı 333 kişi yaşamını yitirdi.


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