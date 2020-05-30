Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 913'e, Cezayir'de 646'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 262'ye yükseldi, Bahreyn, Fas ve Libya'da vaka sayıları arttı.



Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin yaşamını yitirdiği ve can kaybının 913'e çıktığı belirtildi.



Açıklamada, 1367 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 23 bin 449'a yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 5 bin 693 olduğu kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 646'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 133 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 9 bin 267'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 127 artarak 5 bin 549'a ulaştığı ifade edildi.

- BAE



BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin vefat ettiği, 726 kişinin enfekte olduğu belirtildi.



Açıklamada, toplam can kaybının 262'ye, vaka sayısının 33 bin 896'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 17 bin 546 olduğu duyuruldu.



- Bahreyn



Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 53 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 10 bin 793'e çıktığı bildirildi.



Açıklamada, yeni ölüm kaydedilmediği, can kaybının 15, iyileşen kişi sayısının 5 bin 826 olduğu belirtildi.



- Fas



Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 66 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 780'e çıktığı duyuruldu.



Açıklamada, can kaybının 204 olduğu, 5 bin 401 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.



- Libya



Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 12 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, vaka sayının 130'a yükseldiği bildirildi.



Açıklamada, can kaybının 5, iyileşen hasta sayısının 50 olduğu belirtildi.