Arap ülkeleri ve BAE'den: Yüzlerce milyoner zinciri Türkiye'ye taşındı! Faaliyetlerini artık burada...

Özel Servet Göçü Raporu'na göre 2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu. Raporda, Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzeri servete sahip 44 bin 500 kişinin bulunduğu belirtildi.

Uluslararası yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum danışmanlığı hizmeti veren Henley&Partners ile özel servet göç eğilimlerini sistematik olarak izleyen New World Wealth ortaklığıyla hazırlanan "Özel Servet Göçü Raporu 2023"ün sonuçları açıklandı.

300 DOLAR MİLYONERİ TÜRKİYE'YE TAŞINDI

Dünya gazetesinin haberine göre, yatırım yapılabilir serveti 1 milyon dolar veya daha fazla olan kişilere odaklanan rapora göre, Türkiye'ye geçen yıl taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu. Türkiye’de 1 milyon dolar ve üzeri servete sahip 44 bin 500 kişi yaşarken, dolar milyarderi sayısı 18 olarak gerçekleşti.

Bu yıl Rusya'dan 3 bin, Birleşik Krallık'tan 3 bin 200, Brezilya'dan 1.200, Hong Kong'dan 1.000, Güney Kore'den ise 800 yüksek net değerli bireyin (HNWI) çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

Ülkeye giren milyoner sayısının çıkış yapanlardan daha fazla olacağı ülkeler arasında 5 bin 200 kişiyle Avustralya başı çekti. Net giriş sayısının Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 4 bin 500, Singapur'da 3 bin 200, İsviçre'de 1.800, Kanada'da ise 1.600 olması bekleniyor. İlk 10'da Yunanistan, Fransa, Portekiz, Yeni Zelenda ve İsrail'in de yer alması öngörülüyor. Cazibesi hızla azalan ABD'ye yönelik göç isteği, kısmen daha yüksek vergi tehdidi nedeniyle, azalmış durumda. Ülkeye bu sene 2 bin 100 yüksek net değerli bireyin gelmesi, ülkeden çıkışların da sürmesi bekleniyor.