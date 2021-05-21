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Arap ülkeleri bir Somali olamadı! Somali BM Temsilcisi: Kudüs özgür olacak

İsrail'in zulmüne sessiz kalan birçok Arap ülkesinin aksine Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, "Kudüs özgür olacak." diyerek İsrail işgaline son verilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 00:14:00 - 2021-05-21 00:23:40
Arap ülkeleri bir Somali olamadı! Somali BM Temsilcisi: Kudüs özgür olacak

Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin son bulması gerektiğini belirterek "Kudüs özgür olacak." ifadesini kullandı.

Osman, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kuruluna hitap etti.

Doğu Kudüs'teki mevcut durumun "kabul edilemez" olduğunu kaydeden Osman, "Somali, İsrail işgalinin son bulmasını ve Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasını istiyor." dedi.

Osman, Filistin'deki durumun insanlığın ortak davası olduğunu dile getirerek, işgal edilen topraklarda ve abluka altındaki Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Bölgeye acil insani yardım ulaştırılmasını isteyen Osman, konuşmasını "Kudüs özgür olacak." diyerek sonlandırdı.

Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman

 

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