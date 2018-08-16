Arap topluluğu üyelerinden destek

Aralarında Irak, Yemen, Mısır, Suriye, Lübnan vb. Arap ülkelerin vatandaşlarını yeraldığı Arap Topluluğu Üyeleri, Arap Derneği Üyeleri ve Arap İşadamları, ASKON çatısı altında biraraya gelerek, ABD’nin Türkiye karşı almış olduğu yaptırım kararlarını eleştirdi ve TL’ye destek kampanyası başlattı.