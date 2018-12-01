Arap sabununu bahçede de kullanın

Şimdiden hazırlanmanızda fayda var. Size bugünlük çok basit, ucuz ve etkili bir bahçe koruyucusunun adını verelim: Arap sabunu ile çiçeklerinizi koruyun! Evet “arap sabunu”! Temizliğin bu sağlıklı ve bir eşi daha olmayan ürünü, bahçe koruyucusu olarak da önemli rol oynuyor..

Bitkileri tehdit eden ne? Haşere ve zararlılar. Bu zararlılarla mücadelede zirai ilaçların kullanılması çevreyi katlediyor. Toprağı kirletiyor. Zehirliyor.

Onun için gül gibi çiçek ve yeşil bitkileri korumak için suyun içine bir miktar arap sabunu koyarak karıştırın. Karışımı spreyle çiçeklerinizin üstüne sıkın.. Bakın görün çiçekleriniz nasıl sevinecek.

Ayrıca 1 avuç kırmızı biberi suda bekletip fısfıs yardımıyla çiçeklerin üzerine püskürtebilirsiniz.. Haşereler acı kırmızı biberden hiç hoşlanmazlar.

Hadi size ilginç bir tavsiye daha: Şu sigara denen illet var ya, tavsiyemizde o var! Sigara izmaritlerini bir süre suda beklettikten sonra çiçekleri üstüne sıkın. Onun iğrençliğinden bitki haşerelerinin bile yaka silkip yok olduklarını göreceksiniz..

Yaz kurağı bahçeleri en çok tehdit eden faktörlerin başında geliyor. Fazla sulama kök çürüklüğü yaparken, bitkilerde mantar hastalıklarına sebep olabiliyor. Az sulama ise özellikle yaz aylarında kurumaya yol açıyor.

Bilinenin aksine artık sabah ya da akşam yerine gündüz saatlerinde sulama yapılması öneriliyor. Bunun sebebi ise bitkinin su ihtiyacının bu saatlerde toprakta kalarak mantar hastalıklarının önlenmesi..