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Aktüel Arap Koalisyonu, Kızıldeniz'de Husiler'in yerleştirdiği bir deniz mayını tespit etti
Aktüel

Arap Koalisyonu, Kızıldeniz'de Husiler'in yerleştirdiği bir deniz mayını tespit etti

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:58:07 -
Arap Koalisyonu, Kızıldeniz'de Husiler'in yerleştirdiği bir deniz mayını tespit etti

ADEN (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Kızıl Deniz'in güneyine Husiler tarafından yerleştirilen bir deniz mayını tespit ettiklerini açıkladı.

Koalisyondan yapılan ve Suudi Arabistan medyasında yer alan açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde Husiler tarafından yerleştirilen bir deniz mayınının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, koalisyonun Yemen'e karşı operasyona başlamasından bu yana Husiler'in yerleştirdiği 157 deniz mayınının tespit edildiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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