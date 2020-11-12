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Aktüel Arap koalisyonu, Husilere ait bir SİHA'yı imha ettiğini duyurdu
Aktüel

Arap koalisyonu, Husilere ait bir SİHA'yı imha ettiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:41:25 -
Arap koalisyonu, Husilere ait bir SİHA'yı imha ettiğini duyurdu

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran'ın desteklediği Husilere ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) imha ettiğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Kızıldeniz'in güneyinde Husilere ait bubi tuzaklı iki botun imha edildiğini duyurmasından birkaç saat sonra yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Koalisyon güçleri sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın güney bölgesinde sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alan Husilere ait bir SİHA imha edildi."

Husilerden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Kızıldeniz'in güneyinde bir terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Husiler tarafından uzaktan kumandalı bubi tuzaklı iki botun imha edildiği" duyurulmuştu.

Husiler, dün akşam Suudi Arabistan'a karşı yeni saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, "(Suudi Arabistan'ın) Haksız saldırılara, vahşi kuşatmaya, askeri tırmanışa ve Yemen'deki limanları ve hava limanlarını kapatmaya devam etme ısrarına karşı silahlı kuvvetlerimiz gelecek günlerde benzer tırmandırma adımlarını atmaktan çekinmeyecek." ifadelerine yer vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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