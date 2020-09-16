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Dünya Arap halklarından tokat gibi cevap!
Dünya

Arap halklarından tokat gibi cevap!

Arap ülkelerinde terör devleti İsrail ile normalleşmeyi reddetmek ve Filistin davasına destek için başlatılan imza kampanyasına birkaç saat içinde 1 milyon kişi destek oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 23:35:00 -
Arap halklarından tokat gibi cevap!

Arap ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının terör ve işgal devleti İsrail ile normalleşmeyi reddetmek ve Filistin davasına destek için başlattığı imza kampanyasına birkaç saat içinde 1 milyon kişi destek oldu.

Kampanyanın adı: Filistin Sözleşmesi

Arap ülkelerindeki 31 sivil toplum kuruluşu, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in, siyonist İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasına karşı "Filistin sözleşmesi" ismi altında imza kampanyası başlattı.

Büyük destek! Çok kısa sürede 1 milyonu aştı

Kampanyanın yapıldığı internet sitesinden gerçekleştirilen açıklamada, çok kısa süre içinde "Filistin Sözleşmesi'ni" imzalayanların sayısının 1 milyonu aştığına işaret edildi.

Arap halklarından tokat gibi cevap!

İmza kampanyasının Arap halklarının siyonist rejim ile her türlü ilişkinin kesinlikle karşısında olduğunu gösterdiği bildirilen açıklamada, imza kampanyasına katılımın, 1 milyonunun üzerinde olmasının, Arap halklarının ne kadar bilinçli olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Dün Beyaz Saray'a imzalar atıldı!

Terör ve işgal İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu skandal anlaşmalar, dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

Filistin davasına ihanet!

Müslümanların topraklarını işgal eden, onları şehit eden, yaralayan, hapseden, evlerini gasp eden, abluka uygulayan terör ve işgal devleti İsrail ile yapılan ve büyük tepki çeken anlaşmalar, Filistin davasına ihanet olarak değerlendiriliyor.

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